الكويت توافق على استئناف الرحلات المتوجهة إلى مصر

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم السبت، عن مصدر مسئول أن "الطيران المدني"، وافقت على طلب شركة مصر للطيران، بفتح المجال الجوي، في اتجاه واحد، أمام الرحلات المتجهة إلى القاهرة.

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وأشار إلى أن الشركة المصرية تستعد لإجراء مفاوضات مع سلطات الطيران المدني في بلادها من أجل الحصول على الموافقات اللازمة بشكل رسمي.

وذكر المصدر أن سلطات الطيران في بلاده وضعت اقتراحا بتحديد نسبة تحكم سفر الركاب إلى مصر، موضحا أن النسبة تقدر في حدود 600 راكب يوميا.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذا العدد يقسم نصفين 300 راكب تتولى على متن الطائرات المصرية و300 على الطائرات الكويتية.

وأشار المصدر إلى أن مصر للطيران، هي الشركة الوحيدة التي قامت بالتقدم بطلب إلى السلطات في بلاده لفتح المجال الجوي.

وكانت الحكومة الكويتية حظرت رحلات الطيران التجاري بينها وبين أكثر من 30 دولة حول العالم، من بينها مصر، والعراق، حيث تعبر هذه الدول مصدر خطر كبير لتفشي وباء كورونا.