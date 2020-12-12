إشادة أمريكية بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ستيفن هان إنه مستعد للتطعيم بلقاح كوفيد-19 فور توافره.



وأكد أنه سيتناول "قطعا" اللقاح الجديد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، مشيرا إلى وجود عملية أمان صارمة، برغم السرعة التي تم بها إنتاج الجرعات.

وأوضح: "هذا اللقاح يفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء الصارمة للجودة والسلامة والفاعلية.. تم اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء بناء على العلم والبيانات"، مشددا على عدم وجود "ضغط خارجي".

جاء تصريح هان بعد أن وافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على الترخيص للقاح شركتي فايزر وبيونتيك الذي بات جاهزا للتوزيع.

ودافع هان في مؤتمر صحفي عن أسرع عملية ترخيص للقاح إلى الآن قائلا إن إدارته لم تضح بالسلامة من أجل السرعة.

ونفى التقارير الصحفية التي قالت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بإقالته إذا لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على الترخيص للقاح بحلول تاريخ معين، ووصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة.