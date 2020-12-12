أمريكا تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية.. بالصور

ونقلت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم السبت، عن فيشر أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية ضمن حدودها، وهي المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، في تفعيل لما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، الخميس الماضي، بشأن موقف واشنطن الداعم للرباط.

وقال السفير ديفيد فيشر قبل التوقيع على "الخريطة الرسمية الجديدة للحكومة الأمريكية الخاصة بالمملكة المغربية":

هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب قبل يومين - الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ويشار إلى أن ديفيد فيشر قد أكد أن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس ترامب بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، هو "مجرد بداية للعديد من التطورات المهمة القادمة في السنوات المقبلة".

وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد قرر، الخميس الماضي، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال مع إسرائيل. وقال بيان للقصر الملكي:

هذه التدابير لا تمس، بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

في حين أعلن ترامب، أنه أصدر مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف بلاده لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.

كما قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.