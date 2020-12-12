مصر... السجن 3 سنوات لـ 9 من الشرطة أدينوا بقتل بائع سمك

وذكر موقع بواية "أخبار اليوم"، أن محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حكمت ببراءة أحد المتهمين العشرة في قضية مقتل مجدي مكين.

وكان المتهمون احتجزوا مكين وهو بائع سمك قبطي يبلغ من العمر 51 عاما، في مركز شرطة الأميرية الواقع شمال القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وبعد وقت قصير، من احتجازه تسلمت أسرته جثته وهي تحمل آثار التعذيب، حيث أظهر تقرير طبي لتشريح الجثة أن المتوفى أصيب بجلطات دموية في رئتيه جراء ضغط شديد نتج عن وقوف شخص على ظهره.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الطب الشرعي توافق مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات.

وأدانت المحكمة المتهمين، وهم ضابط شرطة يدعى كريم مجدي و8 أمناء شرطة، بتهمة تعذيب مكين حتى الموت، والإضرار بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، بجانب تزوير محضر اعتقاله.