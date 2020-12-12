الداخلية البحرين تعلق على توقيف البحرية القطرية طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل"

وأكدت الداخلية أنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدة أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.
وشددت على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.
وقالت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر" إن دوريات أمن السواحل والحدود القطرية قامت بايقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر .
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