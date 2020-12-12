شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى91638 حالة. وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2584 وفاة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 60028 حالة.

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