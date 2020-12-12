شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى الرباط: واشنطن تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دافيد فيشر السفير الأمريكى فى الرباط، منذ قليل، أن الولايات المتحدة اعتمدت خريطة للمغرب تضم منطقة الصحراء جنوبى المملكة، فى تفعيل لما أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الخميس، بشأن موقف واشنطن الداعم للرباط، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "سكاى نيوز عربية".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس الماضى، أن المغرب وافق على إقامة علاقات ‏دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، يأتى القرار المغربي فى إطار اتفاق يتضمن اعتراف ‏الولايات المتحدة بالصحراء الغربية المتنازع عليه كجزء من المغرب، وتعتبر الولايات المتحدة هى الدولة الغربية الوحيدة التي تعترف بالسيادة ‏المغربية على الصحراء الغربية، وهو ما يعزز موقف الرباط دوليا خلال الفترة المقبلة بعد الدعم الدبلوماسي الكبير الذى تلقته المملكة من الإمارات والأردن والبحرين بالإعلان عن فتح قنصليات لهم فى الإقليم.

وأكدت الولايات المتحدة دعمها لاقتراح الاستقلال الذاتي الذي قدمته المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية، وذلك بحسب ما أكدت عليه تصريحات الإدارات الأمريكية السابقة.

وشددت الولايات المتحدة على دعمها لاقتراح الاستقلال الذاتي الجدي والموثوق والقابل للتطبيق الذي قدمته المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية، داعية الأطراف المشاركة في محادثات بدون تأخير واستخدام الخطة التي اقترحتها المغرب كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين، مشيرة إلى أنها ستفتح قنصلية في الداخلة في أراضي الصحراء الغربية لتعزيز الفرص الاقتصادية والأعمال في المنطقة.