شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 8425 إجمالي الإصابات بكورونا في صفوف جاليتها بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل حالة وفاة واحدة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم؛ ما يرفع عدد حالات الوفيات إلى 327 حالة، والإصابات 8425 إصابة.
وأشارت الخارجية - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /السبت/- إلى أن سفارة فلسطين لدى تركيا سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 11، فيما سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 9.
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية؛ ما يرفع عدد الإصابات هناك إلى 5498 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.
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