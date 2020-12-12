شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي: استئناف الرحلات من جديد مع مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي اليوم السبت إن سلطات الطيران المدني الكويتية أبلغت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من ايقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وأكد العتيبي لـ"رويترز" أن "هذه الخطوة تأتي لتسهيل اجراءات سفر الجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر".

وأضاف أن إجراءات السفر "ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار كوفيد-19"، ولم يحدد موعدا محددا لبدء هذه الرحلات.