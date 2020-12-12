شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يؤكد التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.

وكان التحالف أعلن - أمس - أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".

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