ديربي مانشستر ينتهي بالتعادل السلبي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفة مانشستر سيتي. وأقيم اللقاء على ملعب ” أولد ترافورد “، في الجولة الثانية عشر من البريميرليج. ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 20 نقطة في المركز السابع، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده الى 19 نقطة في السابع.

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