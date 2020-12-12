النصر يواصل نزيف النقاط بخسارة مثيرة أمام الأهلي

سقط فريق النصر أمام نظيره الأهلي، بعدما خسر بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 33 أهدر المغربي عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح فريقه.

وتقدم إدريس فتوحي للأهلي في الدقيقة 38، قبل أن يتمكن أيمن يحيى من معادلة النتيجة للنصر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء سددها بنجاح.

الدقيقة 74 أوسو سجل الهدف الثاني للأهلي، لكن الحكم ألغاه، لتستمر النتيجة بتعادل الفريقين، قبل أن يسجل فتوحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ويرتقى لوصافة الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر.