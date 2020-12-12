الاتفاق يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 5 جولات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفوز على ضيفه ضمك بنتيجة (4-2)، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “موسم 2020-21”.

وسيطر نادي الاتفاق على مجريات الشوط الأول بالكامل، حتى تمكن نعيم السليتي من تسجيل هدف التقدم للفرسان عند الدقيقة 37، وتمكن نفس اللاعب من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 39، وفي الوقت بدل الضائع أحرز إيميليو زيلايا هدف تقليص الفارق من ضربة جزاء في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني تمكن محمد الكويكبي من إحراز ثالث أهداف الاتفاق، في الدقيقة 79، وفي الدقائق الأخير سجل حامد الغامدي رابع أهداف الفرسان، واستطاع زيلايا من تقليص الفارق في الدقيقة 90+4، لتنتهي المباراة بنتيجة (4-2).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد ضمك بـ4 نقاط، في المركز الأخير.