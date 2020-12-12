إعلان مواعيد مباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023. ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات: أوزباكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين. ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط (4 مباريات) خلف أوزباكستان المتصدر بـ 9 نقاط (5 مباريات). وجاءت المواعيد الجديدة للمتبقي من مباريات الأخضر في المجموعة على النحو التالي: 25 مارس 2021 أمام اليمن 30 مارس 2021 أمام سنغافورة 7 يونيو 2021 أمام فلسطين 15 يونيو 2021 أمام أوزباكستان

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