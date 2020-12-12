الصحة المصرية توضح الفئات المستحقة للقاح سينوفارم

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وتابعت: "هناك دفعات أخرى من اللقاح الصيني ستصل تباعا حتى نهاية الشهر، ويتم التفاوض مع تحالف الجافي وأكثر من شركة دولية للحصول على اللقاحات"، مشيرة إلى أن "أول الجرعات للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ومن بعدها أصحاب الأمراض المزمنة".
وقالت وزير الصحة المصرية: "يتم أخذ اللقاح حسب تعليمات الصحة العالمية، فئة الأكثر عرضة والأكثر تضررا حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد".
وتابعت هالة زايد: "الفئات الأكثر عرضة تشمل مستشفيات العزل والمعامل المركزية والحجر الصحي، بينما تكون فئة الأكثر تضررا من أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الفشل الكلوي والأورام والسكر والقلب والسمنة"، مشيرا إلى أن من يعانون من هذه الأمراض يتعرضون لمضاعفات خطيرة عند إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".
ولفتت وزير الصحة المصرية إلى أن: "سينوفارم وسينوفاك، من اللقاحات التي تعتبر آمنة في التداول، ولقاح كورونا مثل باقي اللقاحات"، مضيفة: "لكنه ليس مفضل للحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 16 سنة".
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مراحل تطوير واختبار اللقاح
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