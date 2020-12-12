شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش ينشر صورة لنجل محمد بن زايد من حفل تخرجه بأكاديمية ساندهيرست العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية الإماراتى، عبر حسابه على تويتر، صورة للشيخ زايد، نجل ولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من حفل تخريج طلاب أكاديمية ساندهيرست العسكرية فى بريطانيا.



الشيخ زايد

وعلق قرقاش، على الصورة، قائلا: "حفل تخريج كلية ساند هيرست العسكرية، يحمل أكثر من تهنئة وبأكثر من مستوى، فهى تهنئة وطن للشيخ محمد بن زايد على تخرج عدد من شبابه وانضمامهم إلى درع الوطن، وهى تهنئة لأب تخرج ابنه من الكلية العريقة حاملاً إرث والده ومسيرته بما تحمله من فخر، وندعو للفرحة أن تكون دائمة والإنجاز راسخاً".





وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الجمعة، حفل تخريج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمواطنين من " كلية ساندهيرست الملكية العسكرية " فى المملكة المتحدة.





وضمت الدفعة 201 الخريجين من دولة الإمارات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمى، الذى نال ميدالية "هودسن هورس" والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان ومبارك حميد مطر الدرعى وحميد مبارك حمد الجنيبى وأحمد يوسف الحمادى

وقام بتخريج الدفعة، الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد القيادة الاستراتيجية فى المملكة المتحدة نيابة عن جلالة الملكة إليزابيث الثانية، حيث تضمنت مراسم الحفل استعراضا بالمسير البطيء والعادى للخريجين وتسليم علم الفصيل الملكى الذى يمنح للفصيل الأفضل فى الفوج المتخرج إضافة إلى معزوفات موسيقية عسكرية من التراث البريطانى والعالمى ثم تسليم الشهادات والدروع والجوائز للمتفوقين وأخذ الصور التذكارية على مدرجات الكلية مع الخريجين وأعضاء تدريس الأكاديمية والمدربين.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالخريجين من أبناء الإمارات وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة وهنأ أهاليهم وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى مسيرتهم القادمة، وطالب الخريجين بالسعى والاجتهاد والمثابرة فى طلب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.