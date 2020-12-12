أول رد من الجزائر على الإعلان الأمريكى بسيادة المغرب على الصحراء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو؛ منزوع الأثر قانونا، وفق لبيان صادر عن الخارجية الجزائرية نشرته الصحف المحلية.

وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيان، اليوم السبت، أن "القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أى أثر قانونى ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار".