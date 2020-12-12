شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: حالات الشفاء من "كورونا" تفوق عدد الإصابات اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية ،اليوم السبت، أن نحو 1772 حالة جديدة تماثلت للشفاء من فيروس (كورونا) المستجد .. مؤكدة أن أعداد حالات الشفاء تفوق حجم الإصابات اليومية.