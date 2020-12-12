شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أعلى حصيلة وفيات بالفيروس بين الفلسطينيين منذ بدء الجائحة.

وأضافت أن هناك ‭‭‭83‬‬‬ مريضا يرقدون في غرف العناية المركزة منهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

وتفرض الأراضي الفلسطينية الإغلاق التام الذي سيستمر في بعض المحافظات حتى يوم الخميس وفي محافظات أخرى حتى صباح الأحد.

كما واصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة فرض الإغلاق الشامل في القطاع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 123002 إصابة تعافى منها ‭‭‭‭96531.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات حاجز الألف وبلغ 1062.