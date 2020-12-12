جدل في مصر... هل وقع زلزال في القاهرة فجرا

وأوضح المعهد في بيان اليوم السبت أن الأخبار المنشورة مجرد شائعات، إذ أكد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي أن المعهد لم يصدر بياناً يفيد بذلك، والشبكة القومية للزلازل لم ترصد زلازل داخل مصر خلال الليلة الماضية، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وفي تصريح صحفي أوضح القاضي أن زلزالا واحدا فقط حدث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ولم يشكل أي خطورة، إذ بلغت قوته 3.2 ريختر.

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وأشار إلى أنه لا توجد أي دلائل لحدوث هزات أرضية قوية في الأيام المقبلة، قائلا إن مراكز الشبكة القومية للزلازل تعمل على معرفة أسباب حدوث أي هزة أرضية على الأراضي المصرية.

وتابع "كما تعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة، فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، مما يصعب حدوث أى زلزال دون تسجيله".

وأكد أن معظم الهزات الأرضية التي جرى تسجيلها خلال العام الحالي، لم تمثل أي خطورة على حياة المواطنين.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر قال إنه تم تسجيل هزة أرضية جنوبي تركيا الشهر الماضي شعر بها سكان محافظة دمياط المصرية.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية قال جاد القاضي، "سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية موقعها جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط ، مساء اليوم، الإثنين".

وأضاف، جاء الزلزال بقوة 3.9على مقياس ريختر.

وأشار رئيس المعهد إلى أنه "قد شعر بعض المواطنين بتلك الهزة بينما لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات".