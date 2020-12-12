العراق ومصر يوقعان بالقاهرة بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في رسم السياسات الاقتصادية

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن "جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين الوزاريين العراقي والمصري، التي حضرها رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون".

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وأضافت "قام بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والتعاون الدولي والإقليمي عن الجانب العراقي، رئيس الوفد د. خالد بتّال، وعن الجانب المصري وزيرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد".

وتابعت "فيما وقع بروتوكول التعاون الخاص بمجال البحث الزراعي، عن الجانب العراقي، وزير الزراعة السيد محمد كريم جاسم وعن الجانب المصري، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير"، لافتة إلى أن "الوفد الوزاري العراقي يواصل، منذ يوم الأربعاء الماضي، مباحثاته مع الجانب المصري، للوصول إلى مراحل متقدمة في الحوارات، حيث من المقرر أن يعقد بوقت لاحق من اليوم، لقاء ثلاثي بين العراق ومصر والأردن في القاهرة".

والتقى الوفد الوزاري العراقي، في القاهرة اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن "الوفد الوزاري العراقي، التقى الرئيس السيسي كما التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوزراء المصريين".

يذكر أن الوفد العراقي، وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، والتقى الوزراء العراقيون نظرائهم المصريين، كما زار الوفد العاصمة الادارية.