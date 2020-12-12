دمشق تصادق على مذكرة تفاهم سورية روسية في مجال الإسكان

وأعلنت رئاسة الوزراء السورية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، "مصادقة الحكومة السورية على توصية اللجنة الاقتصادية على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان".

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وتتضمن المذكرة بحسب موقع رئاسة الوزراء السورية "مجالات تقنيات التشييد السريع ومسبقة الصنع وأنظمة البناء الموحد، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، وتقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، والتخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، والمتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، وتحسين جودة المنتج الإسكاني، والتطوير والاستثمار العقاري، والدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية، و تطوير التعاون الفني والمعلوماتي، والمتطلبات الفنية المتعلقة بتصميم المنشآت ومواد البناء والحماية الزلزالية للمباني، وتطوير التدريب والتأهيل خاصة في مجال الإسكان والتشييد".

وكان البلدان قد وقعا، على هامش المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة البناء والخدمات الروسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان.