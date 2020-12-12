دمشق تصادق على مذكرة تفاهم سورية روسية في مجال الإسكان

وأعلنت رئاسة الوزراء السورية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، "مصادقة الحكومة السورية على توصية اللجنة الاقتصادية على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان".
© Sputnik . Ildus Giljazutdinov
وكان البلدان قد وقعا، على هامش المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة البناء والخدمات الروسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان.
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