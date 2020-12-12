"تهنئة وطن"... قرقاش ينشر صورة لتخرج نجل محمد بن زايد في "هيرست" العسكرية

وأرفق قرقاش الصورة بتعليق قال فيه: "الحفل يحمل أكثر من تهنئة وبأكثر من مستوى، فهي تهنئة وطن للشيخ محمد بن زايد على تخرج عدد من شبابه وانضمامهم إلى درع الوطن".

وأضاف: "وهي تهنئة لأب تخرج ابنه -الشيخ زايد بن محمد بن زايد- من الكلية العريقة حاملا إرث والده ومسيرته، بما تحمله من فخر، وندعو للفرحة أن تكون دائمة والإنجاز راسخا".

وكان محمد بن زايد، قد حضر حفل تخرج نجله زايد وعدد من الشيوخ والمواطنين في كلية "ساندهيرست" الملكية البريطانية.

نشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" صورا لمحمد بن زايد، حيث ألقى كلمة قال فيها: "سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ"201" من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة".

وأضاف "أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم".

بالإضافة للشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ضمت الدفعة الـ"201" الخريجين من دولة الإمارات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي الذي نال ميدالية "هودسن هورس" والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان ومبارك حميد مطر الدرعي و حميد مبارك حمد الجنيبي وأحمد يوسف الحمادي.