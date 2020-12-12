من الكلية الحربية... السيسي يشكر الإمارات... صور

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، "جاءت الزيارة في إطار حرص السيسي على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم".

وأضاف البيان "ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً سيادته متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرص سيادته على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية".

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وتابع البيان "أشاد الرئيس المصري قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، وطالبهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجا وقدوة لغيرهم من الشباب".

ووفقا للبيان "دار حوار مفتوح بين السيسي والطلبة الجدد، حيث تناول نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا، مؤكدا على الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدا عن الاستقطاب والمحاور".