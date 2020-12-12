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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نساء أمريكا أكثر خوفا من لقاح كورونا.. استطلاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهر استطلاع للرأي أن النساء في الولايات المتحدة أكثر خوفا من الرجال بشأن تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته رويترز/إبسوس، أن الأمريكيات يشعرن بقلق أكبر من الرجال في بلادهن فيما يتعلق بتلقي لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد بما يشكل تحديا محتملا لجهود تحصين الناس، إذ تتخذ النساء عادة أغلب القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية لأسرهن.
وكشف استطلاع الرأي الذي أجري على مستوى البلاد في الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر/كانون الأول، أن 35% من النساء لا يبدين اهتماما كبيرا أو أي اهتمام على الإطلاق بالحصول على لقاح، وذلك بزيادة 9 نقاط عن استطلاع مماثل أجري في مايو/أيار في وقت كانت فيه اللقاحات لا تزال في قيد التطوير.
وأبدت نحو 55% من المشاركات اهتماما بالغا أو إلى حد ما بالحصول على اللقاح في انخفاض 6 نقاط عن الاستطلاع السابق.
في حين قال 68% من الرجال إنهم سيتلقون التطعيم، وهي نسبة لم تشهد تغيرا عن مايو/أيار.
وقال 61% من الأمريكيين بشكل عام في استطلاع هذا الشهر إنهم منفتحون على تلقي اللقاح في تراجع 4 نقاط عن الاستطلاع السابق.
كما انخفضت نسبة من هم على استعداد لتطعيم أطفالهم إلى 53% مقارنة بنحو 62% في مايو/أيار.
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