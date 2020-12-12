السفير الأمريكي في المغرب: القيادة الجريئة لملك المغرب مكنت من تبوء موقع "بوابة أفريقيا" بخبرة

وجاء في التغريدة: "مكنت القيادة الجريئة للملك محمد السادس المغرب من تبوء موقع "بوابة أفريقيا" بخبرة، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي عقدها المغرب مع بلدان من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".

​وتابع فيشر: "نعتزم خلال الأسبوع المقبل القيام بمجموعة من الإعلانات من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات الاقتصاد والتنمية والتجارة، وفي نفس الوقت، تعزيز دور المغرب كرائد اقتصادي إقليمي".

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الخميس، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.