شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع موعد بداية الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بداية الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ربما تستمر الحالة لأربعة أيام أو نحوها، ونطاق تأثيرها (قد) يشمل أجزاء من النصف الشمالي من المملكة، والتغيرات واردة، والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة .. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.