شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تُطلق مبادرة لترجمة قوائم الوجبات بالمطاعم إلى لغة «برايل».. وتروي موقفاً مؤثراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الطالبة نجلاء عبدالعزيز بكلية التربية الخاصة بجامعة الأمير نورة بالرياض، مبادرة لتحويل قوائم الطعام في المطاعم والمقاهي مجانًا إلى طريقة برايل، في محاولة منها لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر.

وقالت في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن المبادرة مجتمعية تترجم من خلالها قوائم الطعام مجانًا إلى المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أنها لا تنتظر مقابلًا من أحد.

وحول الموقف الذي وصفته بالمؤثر، ودفعها إلى تدشين تلك المبادرة، قالت الطالبة: حينما أخرج مع صديقاتي الكفيفات إلى أحد المطاعم، كنت أقرأ لهم قوائم الطعام، وكان يستغرق مني وقتًا طويلًا، وفي نفس الوقت كن يشعرن بإحراج شديد، لذا لجأت إلى تلك المبادرة، مشيرة إلى أن ترجمة القائمة الواحدة يستغرق منها حوالي 30 أو 40 دقيقة.

وأشارت إلى أنها ساهمت في خمسة مقاهٍ حتى الآن، مؤكدة أنها تسعى لتبني إحدى الجهات الرسمية لمبادرتها حتى تستطيع تطبيقها على مستوى المملكة، على أن تتوسع لتشمل خرائط الأسواق أو علب منتجات الألبان والعصائر.