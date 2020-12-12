دمشق ترسل بلاغات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ووفقا لوكالة "سانا" للأنباء، أكد الجعفري أن العديد من التقارير السورية حول وجود تهديدات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين لم تؤخذ على محمل الجد.
وقال الجعفري :"السبب في ذلك هو أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تحولت اليوم إلى أداة لتنفيذ المصالح الجيوسياسية للدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة".
وأشار الجعفري إلى أنه "يمكن للغرب أيضًا أن يتجاهل حقيقة أن الإرهابيين يمتلكون أسلحة كيماوية، لأنه هو نفسه يقدم الدعم للمسلحين المتواجدين في سوريا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد الجعفري، أنه تم التخلص من كامل مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتدمير مرافق الإنتاج، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر لتسوية المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف بشكل نهائي.
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