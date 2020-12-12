"الكيان الصهيوني بات على حدودنا".. الجزائر تعلق على التطبيع بين المغرب وإسرائيل

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وقال جراد، في أول تعليق رسمي على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، "هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر"، وذلك حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وشدد الوزير الجزائري، على "ضرورة تكاثف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية"، داعيا "المواطنين والمواطنات والطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن تكون بالمرصاد وأن تعمل جاهدة على استقرار الوطن".

وقال جراد: "يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا لإيجاد أحسن طريق للخروج من هذه الأزمة ومحاولات استهداف الوطن"، مشددا على ضرورة تكاتف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.