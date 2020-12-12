نجيب ساويرس يخرج عن صمته بعد تغريدة الـ"6 مليارات" التي فجرت ضجة في مصر

وتداول مستخدمو "تويتر" للتواصل الاجتماعي إعلان لساويرس عبر حساب يحمل صورته المتعارف عليها من جانب متابعيه على موقع التغريدات الشهير، والذي يقول فيه إنه سيبدأ عام 2021 بما يعادل 6 مليارات دولار، ثم سأل متابعيه عما سيدخلون به للعام الجديد، وهو ما أثار ضجة في مصر.

لكن نجيب ساويرس نفى صحة هذه التغريدة، مؤكدا أنها "تأليف وتزوير من حساب مزيف".

وعرف ساويرس أخيرا باهتمامه الكبير بالاستثمار في الذهب، إذ كشف عن أن نصف ثروته تتركز في أعمال متعلقة بالذهب، معلنا في شهر مارس/ آذار، عزمه زيادة استثماراته في هذا القطاع.

ويأمل ساويرس في الاستفادة من تخفيف القواعد التنظيمية في مصر للتنقيب عن الذهب. وأعلنت مصر، هذا العام، عن مناقصة جديدة للتنقيب عن المعدن النفيس في أراضيها، وأجرت محادثات مع ساويرس بشأن احتمال شراء حصة في شركة التعدين "شلاتين".

​من ناحية أخرى، استنكر نجيب ساويرس اختيار محررو مجلة "تايم" الأمريكية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس كـ"شخصية العام" لسنة 2020.

واعتبر ساويرس أن اختيار المجلة "اختيار غبي"، على حد تعبيره، وبرر رأيه بأنه بايدن وهاريس لم يفعلا شيئا حتى الآن.

وتابع أن اختيار مجلة "تايم" لـ"شخصية العام" في 2020 يذكره تماما باختيار الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما لجائزة "نوبل".

وأيد الملياردير المصري رأي مغردة تقول إنه كان يجب على مجلة "تايم" اختيار الأطباء والعاملين في مجال الصحة للقب "شخصية العام"، وذلك لأنهم يخاطرون بأرواحهم وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد.