الأحوال المدنية : سحب بلاغ فقدان الهوية الوطنية غير متاح

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم وجود إمكانية لسحب البلاغ عن فقدان بطاقة “الهوية الوطنية”.

وبيّنت الأحوال المدنية في ردها على استفسار بشأن مدى إمكانية سحب البلاغ، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها.

وأشارت إلى عدم وجود إمكانية لإلغاء البلاغ، داعيةً من قدموا بلاغات إلى إكمال الإجراءات لإصدار بدل فاقد.