قناة إسرائيلية تناقش إمكانية التطبيع مع السعودية قبل رحيل ترامب

وجاء في تقرير القناة: "في إطار تمهيد الطريق للتطبيع مع الحكومة الإسرائيلية، يروج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لاتفاقيات بين دول في الشرق الأوسط وإسرائيل".

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وأشارت إلى أنه قبل نهاية ولاية ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، فإن "من المتوقع أن توقع المزيد من الدول اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل".

وذكرت القناة، أن إعلان ترامب تطبيع المغرب، جاء مقابل إعلانه عن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الخميس، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين قد كشف، في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.