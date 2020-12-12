شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: انفجار فى قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد ناجم عن عبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية نقلا عن مراسلها في العراق، بوقوع انفجار في قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولى، ناجم عن عبوة ناسفة.

كانت السلطات العراقية، أمهلت عائلات النازحين، الذين فروا من الحرب مع تنظيم داعش، 48 ساعة فقط لحزم أمتعتها ومغادرة مخيم الإسحاقى قبل إغلاقه، بعد انقضاء المهلة، وصلت شاحنات صغيرة وعربات عسكرية لإعادة حوالى 200 شخص إلى مسقط رأسهم.

وفر مئات الآلاف خلال سنوات الصراع الذى بدأ فى شمال العراق عام 2014 عندما استولى التنظيم على مناطق شاسعة وفرض حكمه الذى انتهى عام 2017 بهزيمة على يد قوات عراقية مدعومة بنيران سلاح الجو الأمريكي.