وأكد بن علي، في التسجيل الذي نشرته قناة "العربية الحدث" أمس الجمعة، أنه "لم يلحق الضرر بأحد طيلة 23 سنة من حكمه، وأنه لم يصدر أي تعليمات بتعذيب مواطنين أو قتل سياسيين".
وأكد أنه "صادق طيلة تلك الفترة على تنفيذ حكم واحد بالإعدام ضد مجرم قتل 14 طفلا، ويعرف بسفاح نابل"، مضيفا أن من اتهمه بالتعذيب كانوا قد عمدوا إلى حرق المواطنين، في إشارة إلى أحداث باب سويقة.
وأشار الرئيس التونسي الراحل، أنه "لم يقتل أي مواطن خلال سنوات حكمه، بل إنه حرص على توفير الحماية السرية لبعض المعارضين"، مردفا: "ضميري مرتاح.. اتهموني بالسرقة ثم اتضح أنهم هم السارقون".
يذكر أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، توفي في السعودية عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وحكم بن علي تونس 23 عاماً بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.
كانت هذه تفاصيل خبر مكالمة مسربة للرئيس التونسي الراحل بن علي تثير جدلا واسعا... ماذا قال لمحاميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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