أمير قطر يجلس مع بناته في أحد مطاعم العاصمة.. فيديو وصور

وظهر أمير قطر جالسا في أحد مطاعم الدوحة بحسب التغريدات التي تم نشرها، جالسا بجوار بناته.
ويظهر أحد المقاطع الأمير وهو يتحدث مع شخص خلال جلوسه دون أن يظهر من هو هذا الشخص، قائلا له "المرة الجاية".
وعلق جابر الحرمي، وهو إعلامي قطري على المقطع المتداول بالقول: "سمو الشيخ تميم بن حمد ع بناته الله يحفظه ويحفظهم في "طلعة" أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة".
و"غرد" صاحب حساب، قائلا "الله يحفظه ويحفظ ذريته ويبارك فيها يارب. مشاعرنا لهذا الرجل يصعب التعبير عنها، ولعل دعوته "اللهم أجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلها حبا بحب" قد أجيبت! نسأل الله أن يوفقه لقيادتنا وأن يبارك في وقته وجهده وكل حياته. نحبك في الله ونعوذ به أن يكون حبنا لك تملقا".
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