شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل ٣٧٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا و٢١ وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة السودانية، ٣٧٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٢١ حالة وفاة، فيما تم شفاء ١٨٢ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٤١ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٦ ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٠ ألفا و ٨٤٤ حالة، بينها ١٣٤٠ وفاة، فيما تعافى ١١ ألفا و ٨٥٥ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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