شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وتوقعات بسقوط أمطار فى الإمارات وأتربة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج موجة باردة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة في السعودية، وفى الامارات الطقس غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أما فى البحرين فيتوقع أن يكون بارداً نسبياً مع بعض السحب أحياناً.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً على البحر وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية، أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا، يضطرب أحيانا غرباً آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 38: 10والثاني عند 23:49 والجزر الأول عند الساعة 17:36 والثاني عند الساعة 04:50 .

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 20:35 والثاني عند الساعة 07:29 والجزر الأول عند الساعة 13:41 والثاني عند الساعة 02:05 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس لهذا اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70% والصغرى 35%.