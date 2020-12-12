شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون في المجال الصحي بين تونس ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت تونس ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في تونس على مذكرة تفاهم، تهدف الى توفير اطار تعاون وتنسيق بين الجانبين في المجال الصحي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون مشترك بين وزارة الصحة التونسية ومكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع في تونس، في ما يتعلّق بالخصوص بتطوير البنية التحتيّة وإعادة تأهيل المرافق الصحيّة ودعمها بالمستلزمات الطبيّة والأدوية، فضلا عن مزيد الرفع من القدرات وإحكام إدارة المشاريع الصحيّة.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم بالعاصمة التونسية الجمعة، وزير الصحّة التونسي فوزي مهدي، وممثّلة مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع بتونس، ناتالي انجيبو.