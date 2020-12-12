عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات تكشف موعد انطلاق هواتف سامسونج Galaxy S21

السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365

تعتزم سامسونج إطلاق الجيل الجديد من هواتفها "جالاكسي إس21" Galaxy S21 عالميًا في 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق تسريبات.



كان أكبر متجر لتجربة الأجهزة المحمولة من شركة سامسونج في الهند هو من كشف عن التاريخ، وأكد موقع "سام موبايل" المتخصص في أخبار الشركة الكورية الجنوبية لاحقا عن التاريخ مع مسؤول للشركة في مكاتب الشركة بالهند.

وأشار تقرير لموقع Android Authority التقني إلى أن هذا هو تاريخ الإطلاق العالمي، إلا أن مسؤول الشركة لم يؤكد ذلك بعد.

يشار إلى أن الحديث عن عزم سامسونج على إطلاق هواتف Galaxy S21 في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل تكرر خلال المدة الماضية، مع أن الشركة اعتادت إطلاق هواتف سلسلة Galaxy S خلال شهر شباط/ فبراير من كل عام.

وكان موقع Android Police قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي – نقلًا عن مصادره – أن الشركة تعتزم إطلاق الهواتف في 14 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ونقل موقع Android Authority عن مسؤولين في الشركة أنها تعتزم طرح الهواتف المرتقبة في الهند اعتبارًا من 29 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وإلى جانب تأكيد خطط الإطلاق، تطرق تقرير موقع Android Authority إلى الحديث عن بعض مواصفات الهواتف الثلاثة المرتقبة، وهي: Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus، و Galaxy S21 Ultra.

وذكر الموقع أن طرز الهواتف الثلاثة ستحتوي في الهند معالج Exynos 2100 التابع لسامسونج، وسيأتي هاتف Galaxy S21 بأربعة ألوان، وهي: الرمادي، والوردي، والأرجواني، والأبيض.

كما سيتوفر هاتف Galaxy S21 Plus بكل من الوردي، والأرجواني، والفضي، والأسود. أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتي بالأسود، والفضي، وسيمتاز هذا الأخير بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، ستدعم إحداهما التقريب البصري بمعدل 10x.

يشار إلى أن التقرير الجديد يأتي بعد أن نشر Android Police ما قال: إنها ثلاثة مقاطع فيديو ترويجية تأتي مباشرة من سامسونج.