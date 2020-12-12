شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تدعو المواطنين لعدم التهرب من فحص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة الأردنية، المواطنين إلى عدم التهرب من الفحص للكشف عن فيروس كورونا، واتباع شروط العزل المنزلي حتى لا يؤدي خروجهم إلى انتكاسة وارتفاع في عدد الإصابات.

وحث مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور غازي شركس، المواطنين التي تظهر نتائج فحصهم بفيروس كورونا إيجابية ومخالطيهم، إلى التعاون الكامل مع فرق التقصي والإقبال على المراكز الطبية.

وشدد شركس في حديثه لوكالة "بترا" الرسمية على ضرورة التزام المعزولين منزليا بشروط العزل المنزلي بالرغم من الانخفاض في عدد الحالات المشخصة.

وذكر شركس، أن التجارب السابقة للدول بهذا الوباء تؤكد أن المفاجآت والانتكاسات يمكن أن تحدث بسبب التراخي في إقبال المخالطين على الفحص وعدم الالتزام الكامل بوسائل الوقاية وخاصة لبس الكمامة.