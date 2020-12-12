عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من بينها أوبو وجوجل.. هذه أبرز الهواتف القابلة للطي في 2021

السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت تقارير تقنية جديدة أن عام 2021 سيشهد العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي من كبار الشركات، بما في ذلك أوبو وفيفو وشاومي وسامسونج.



وقال المحلل الشهير روس يونج: إن شركة ”جوجل“ ستطلق أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2021.

وليس مفاجئًا أن تطلق جوجل أول هاتف ذكي قابل للطي على الإطلاق العام المقبل؛ نظرًا لأنه تم الكشف مسبقًا أنها تعمل على هاتف ذكي قابل للطي من تشكيلة Pixel يحمل الاسم الرمزي ”Passport“.

ويبقى من المنتظر توضيح ما إذا كانت الشركة ستستخدم نفس علامة Pixel التجارية لهواتفها الذكية القابلة للطي أم لا.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف الذكي القابل للطي القادم من جوجل والهواتف الأخرى من أوبو وفيفو وشاومي، إلا أنه تم الكشف عن أن هذه الهواتف ستنطلق في النصف الثاني من عام 2021.

كما أشار روس إلى أن شركة ”سامسونج“ الكورية الجنوبية ستطلق ما لا يقل عن ثلاثة هواتف ذكية قابلة للطي في عام 2021، بما في ذلك Galaxy Z Flip Lite و Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 2 و Z Flip Lite .

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق شركة أبل أول هاتف ذكي قابل للطي العام المقبل.