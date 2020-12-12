عريف الفصل  ونائبه

يستلم العريف قيادة الفصل من المعلم وهذا الفصل فيه من الطلاب من هم أكثر منه ذكاء وأدب وحسن تربية

وعريف الفصل هو الطالب الغير محبوب من زملاءه والذي كلف من قبل المعلم لضبط الفصل في غيابة والذي تم تعيين نائب له ليساعده على نوائب الدهر ( أقصد نوائب الفصل )

والعريف في بعض مجموعات الواتس آب على الأغلب يحمل صفات منفرة تجعل الأغلبية من الأعضاء تتحاشاه ليس لضعفهم ولكنهم قد ترفعوا مسبقا عن مجاراة السفهاء ( إذا نطق السفيه فلا تجبه .. فخير من إجابته السكوت )

والسفيه هو فاقد الحكمة قليل العقل فارغ من الداخل حتى وإن نبتت له كرش عريضة وذقن غليظة يبقى فارغ يسمع صوت الهواء بداخلة كالبوق

فهو يحمل صفات منفرة كالسيطرة وسوء الظن والتجسس وفن اختراع التهم للوقوع بالأعضاء فهو يستغل فرصة ممارسة السلطة على الأخر بدوافع الغيرة والحسد كما أن عدم إحساسه بالكفاية الشخصية وشعوره بالنقص جعله يضغط على الأعضاء ليجبرهم على التبعية بالتهديد والإذلال

وهذا السلوك نتيجة إحباط نفسي وضغوطات متراكمة كالعزلة الاجتماعية وعدم الثقة في النفس تسببت في رغبته في تفريغ ذلك الشعور المزعج على الآخرين فهو يجد متعة أيضا في إيذاء المشاعر كما أنه سريع الغضب قليل الصبر ويظهر ذلك في تقليل مساحة اراء الأعضاء والتضييق عليهم فهو يعتقد أنه الأصح وأنه يستحق أن يكون مسؤول

وهذا العريف المتصيد للأعضاء أقصد الأخطاء وتصيد الأخطاء هنا ظاهرة تسمى ظاهرة التصيد الإلكتروني Trolling Internt

بالعامية ( قاصف الجبهة )

ونجد دائما في كل مجموعة قائد ( Admin ) وعريف ونائب

والنائب هنا بالمناسبة هو التابع الأخرس الذي يحمل بيده دفتر أبو60 نصفه دين من ( بقالة الحارة )والنصف الأخر يدون فيه ملاحظات الأعضاء

ومن علامات النائب الفارقة (البحلقة )الدائمة في الشاشة المشطوبة دون أن يرمش وهذا ما قد يتسبب له في مشاكل صحيه كالزغللة وجفاف القرنية

والتشنج العضلي والعقلي وضيق تنفسي ونفسي وندوب دائمة في العلاقات الاجتماعية

( ما علينا )

نعود لعريف الفصل الذي يعاني من صعوبة في إقامة علاقات صداقة وثقة متبادلة ولا أخفيكم بأني أتعاطف معه كثيرا لأنه صاحب شخصية ضعيفة خارج جدران فصله

فالفصل يمثل له حماية إدارية ولكن سرعان ما تتلاشى تلك الحماية عندما يضع أول خطوة خارج الفصل

وفي كل مكان من حياتنا لابد وأن يظهر لنا عريف الفصل البغيظ برغم أننا قد كبرنا وتخرجنا وأصبح لنا شأن ومكانة ألا أننا سنجد ذلك الكائن أحادي الخلية وفرض السيطرة عمل غير أخلاقي يتبع المنهجية الهمجية

وهذا الشخص من الناحية الإنسانية لابد وأن يحصل على العديد من المساعدات من خلال الطبيب النفسي المتخصص :

أولا / ومن النصح والتوجيه والإرشاد ممن حوله من الأصدقاء إن كان له أصدقاء أو من أفراد أسرته.

ثانيا / عدم مجاراته قدر الإمكان في نقاشاته لأن النقاش معه لا يؤدي إلا لطريق مسدود على الأرجح كما أنه شخص مريض بالاضطراب النفسي وقد لا يلام على تصرفاته في أغلب الأحيان .