الأردن... الفايز: منع الشائعات بالمكاشفة وكورونا ساهم في تفاقم التحديات الاقتصادية

وشدد في لقاء له مع التلفزيون الأردني، على أن الدولة يجب أن تكون صريحة وشفافة مع الشعب لإعادة كسب ثقته، بحسب "راديو هلا" الأردني.

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وبيّن الفايز أن "ملك الأردن يريد أعضاء بمجلس الأمة على مستوى الوطن وقدوة في احترام القانون، والنظر للمصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن المصالح الشخصية، والشعبوية والتركيز على النقد البناء وليس الثرثرة".

وأوضح رئيس مجلس الأعيان الأردني أن "التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن موجودة قبل ظهور الجائحة، ولكن فيروس "كورونا" المستجد ساهم في تفاقمها".

وتابع موضحا أن "الفقر والبطالة موجودان منذ سنوات، وعندما تحدث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش وربط الصحة والاقتصاد أشار إلى ضرورة أن نكون حريصين على التوازن بين فتح الاقتصاد والحفاظ على الصحة العامة".

ولفت إلى أن "أمورا في البلاد لا تتأثر بجائحة فيروس "كورونا" المستجد، مثل الدواء والغذاء"، مشيرا إلى أن ملك الأردن ركز على تنمية صناعة الدواء وكذلك الأمن الغذائي.

وأضاف فيصل الفايز أن "هناك مناطق قابلة للتطوير الزراعي في الدولة، مثل وادي عربة وبعض مناطق البادية ومنطقة الديسه في الجنوب"، داعيا إلى تغطية الحاجة على المستوى المحلي، ليعقبه التصدير.

تأتي تصريحات الفايز بعد افتتاح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الخميس، الدورة غير العادية والأولى في عمر مجلس الأمة التاسع عشر، وألقى خلالها خطاب العرش السامي.

ونقلت قناة "المملكة"، ظهر اليوم الخميس، عن العاهل الأردني، أن "بلاده نجحت بحمد الله وتوفيقه بإجراء الانتخابات النيابية بالرغم من جائحة كورونا، وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم".

وشدد على أن الأولوية في التعامل مع جائحة "كورونا" هي صحة المواطن وسلامته، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل بين السلطات الثلاث بعيداً عن المصالح الذاتية والضيقة.

وأضاف الملك عبد الله الثاني أن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة أمر في غاية الأهمية، ويستدعي المزيد من العمل، وتحسين الخدمات.