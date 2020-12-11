شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن الجانبين بحثا أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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