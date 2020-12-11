شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين فى محافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثى، فى محافظة الجوف، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة فى الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، إن قواته "تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية فى جبهة الظهرة بالقذاميل، بمديرية خب والشّعف شرقى الجوف"​​​، ولم يشر المتحدث العسكرى إلى نوع الطائرة التى أسقطت، لكن مصادر يمنية محلية ذكرت أنها "هجومية".

وفى أكتوبر الماضي، أعلن الجيش اليمنى إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة للحوثيين، فى جبهة السليلة شرقى الجوف، أثناء محاولتها رصد مواقع لقواته.