شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية بليبيا تعقد اجتماعا تقنيا بجنيف لبحث إصلاحات الاقتصاد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنه سيتم عقد اجتماع تقني في 14 و15 ديسمبر

الجاري يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف؛ بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.

وأضافت وليامز- في بيان نقلته بوابة (إفريقيا) الإخبارية- أن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا (كوفيد -19).

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.