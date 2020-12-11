شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن مصرع 12 حوثيا خلال هجوم لقواته بجبهة مريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 12 حوثيا مصرعهم خلال هجوم شنته قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري، إن وحدات من الجيش الوطني اليمني هاجمت مواقع المليشيات الحوثية في منطقة القهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة مريس، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.



وأكد المصدر اليمني أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الأبطال عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.



وأضاف أن المعارك أسفرت، أيضاً، عن تدمير عدد من المعدات والآليات التي كانت تستخدمها المليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.