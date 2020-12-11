شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء فى الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة التجهيز المغربية، اليوم الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء فى الداخلة، وهى مدينة بالصحراء الغربية المتنازع عليها، وقالت فى بيان إنه من المقرر إغلاق المناقصة فى 28 يناير 2021.
وتقول الحكومة إن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار وسياعد فى تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر أفريقيا.
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