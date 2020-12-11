انتحاري يفجِّر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي الروسي

فجر انتحاري نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي، جنوبي روسيا، اليوم الجمعة، بحسب وكالة انترفاكس الروسية. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني وقوع انفجار نفذه انتحاري على الأغلب أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا.

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